Defne Samyeli Hürriyet’e dava açıyor

Defne Samyeli, Hürriyet Gazetesi’nde Mehmet Üstündağ imzasıyla yayınlanan “Geçmişinden Kurtulamazsın” başlıklı haber için “Bu sözümona haberle ilgili cevap ve düzeltme metni az önce noter kanalıyla Hürriyet gazetesine ve o satırların sorumlularına iletildi. Yasal haklarım adına tek başvuru yeri, her zamanki gibi Türkiye Cumhuriyeti Mahkemeleri” ifadelerini kullandı.

Mustafa Sandal ile bir ilişki yaşadığı iddiaları ve bu iddiaların Defne Samyeli ile Cem Yılmaz ilişkisine etkisi anlatılıyordu.

Habere atılan ‘Geçmişinden Kurtulamazsın’ başlığı ve bir kadının açıkça yargılanması magazin dünyasındaki birçok kadın tarafından eleştirilmişti.

Bu süreçte konuyla ilgili sessiz kalan Defne Samyeli’den de bir açıklama geldi.

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Defne Samyeli, haberle ilgili cevap ve düzeltme metninin noter aracılığıyla Hürriyet Gazetesi ve haberi yapan Mehmet Üstündağ’a iletildiğini ifade etti.

“BİR TAVIR KOYMADIKÇA…”

Samyeli, erkek egemen dil ve görüş değişmedikçe kadınların basın yoluyla kamuoyunda önünde psikolojik şiddet yaşamaya devam edeceğini ifade ederek habere tepki gösteren herkese teşekkür etti.

Samyeli açıklamasında şunları ifade etti: “Adımın yer aldığı sözümona haber vesilesiyle fikir ve duruşlarını gösteren kadın-erkek- tanıdığım-tanımadığım herkese teşekkür ederim. Bu erkek egemen dil ve görüş değişmedikçe kadınlar basın yoluyla kamuoyu nezdinde sosyal ve psikolojik şiddetin en ağırını yaşamaya devam edecek. Fikrini beyan eden Ayşe Özyılmazel’e hemen ertesi gün yapılan gibi..

Bu vesileyle esas konuya değinelim… Sansasyonel haber niteliğindeki konularda kadının ‘aşağıda’ olduğu rol paylaşımı, kadını edilgen, erkek tarafından ‘seçilen’, seçildiği kadar değerli bulan dil…

Sansasyonel olsun diye gündeme getirilen her hikayede erkek için ‘ne yapsa hakkıdır’, kadın içinse ‘hak etmiştir’ şeklindeki altyazı… Mağdur da ilan etse, zanlı da- hiç farketmiyor- ahlakçılık kılıcının hedefinde çoğunlukla kadınların olması…

Bir tavır koymadıkça, herhangi bir düzenden şikayetçi olmanın anlamsız olduğunu düşünenlerdenim. Peki neyi, ne kadar zamanında değiştirmeye katkısı olur bizim kişisel tavrımızın? Biz göle maya çalalım da.. Bakarsınız tutar…”