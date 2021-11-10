Defne Samyeli'nin kendisinden 9 yaş küçük sevgilisi bakın kim çıktı!

Defne Samyeli'nin kendisinde 9 yaş küçük bir sevgili olduğu ve sevgilisinin ünlü iş adamı Onur Arıkan olduğu iddia edildi.

Cem Yılmaz ile yaşadığı aşk ve ayrılığı ile günlerce konuştuğumuz Defne Samyeli’nin kendisinden 9 yaş küçük sevgilisinin ünlü iş adamı Onur Arıkan olduğu iddia edildi.

Ünlü iş insanı Serdar Bilgili ile adı geçen Defne Samyeli’nin kendisinden 9 yaş küçük bir sevgilisi olduğu ortaya çıktı.

Ünlü komedyen Cem Yılmaz ile bir buçuk yıllık ilişkisini sonlandırdıktan bir süre sonra Beşiktaş eski başkanı Serdar Bilgili ile birliktelik yaşayan Samyeli’nin kalbini yeni bir aşka açtığı ortaya çıktı.

Magazin kulisleri Cem Yılmaz’ı genç yıldız Serenay Sarıkaya’ya kaptıran Defne Samyeli’nin kendisinden 9 yaş küçük Onur Arıkan ile misillemede bulunmuş olabileceğini konuşuyor.

Günaydın yazarı Bülent Cankurt, Defne Samyeli’nin sevgilisinin kim olduğunu açıklayarak bugünkü köşesinde konu ile ilgili bir yazı kaleme aldı.

Bülent Cankurt’un yazısı şöyle:

“Son günlerde sosyete kulislerinde, eskinin Türkiye güzeli, şimdinin popüler şarkıcısı Defne Samyeli’nin yeni bir aşka yelken açtığı konuşuluyor. Biraz araştırınca, Samyeli’nin yaşadığı aşk ve sevgilisiyle ilgili ilginç detaylara ulaştım.

Öncelikle şunu söyleyelim, Samyeli’nin aşkı yeni değil. Yaz aşkı olarak başlamış ve üç ayı aşkın süredir devam ediyormuş. Gelelim, Samyeli’nin yeni beyaz atlı prensine…

Cem Yılmaz ve Serdar Bilgili’den sonra Defne Samyeli’nin kalbine girmeyi başaran Onur Arıkan, iş insanıymış.

Kumaş üretimi yapan köklü bir aile şirketinin yöneticilerindenmiş.

Onur Arıkan’ın, Defne Samyeli’ye sırılsıklam aşık olduğu konuşuluyor.”

Sabah