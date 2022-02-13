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Demet Akalın'dan Maske Kimsin Sen yorumu: Ne geçti elinize?

Demet Akalın'dan Maske Kimsin Sen yorumu: Ne geçti elinize?

Yayınlandığı günden beri gündemde olan Maske Kimsin Sen final yaptı. Şarkıcı Demet Akalın sosyal medya hesabından bu karara isyan etti.

The Masked Singer uyarlaması Maske Kimsin Sen 10. bölümü ile final yaptı. 1 Ocak'ta başlayan programın düşük reyting nedeniyle erken final kararı aldığı iddia ediliyordu. Yarışmanın ilk günlerinde RTÜK program hakkında inceleme başlatacağını duyurmuştu, bu sebeple herkes final kararını RTÜK'e bağladı.

Eda Ece, Melis Sezen, Doğu Demirkol ve Alican Yücesoy'un jüri koltuğunda oturduğu, Tansel Öngel'in sunuculuğunu yaptığı programda tüm maskeler açıldı. Demet Akalın ise programın final yapmasına isyan etti.

Akalın Eda Ece'nin yer aldığı bir kareyi paylaşarak "Her hafta Ece'nin güzelliğini, ne giydiğini görmeden sahneye çıkmıyordum… Azıcık dertlerden uzaklaştırdığı bir müzik programıydı… Şimdi şikayet edenlere sormak lazım? Ne geçti elinize diye! Elinde kumanda var bu da en büyük özgürlük!" dedi.

Etiketler demet akalın maske kimsin sen yorum
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