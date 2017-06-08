Deniz Seki özgürlüğüne tam kavuşamadı, çünkü...



Şarkıcı Deniz Seki, geride bıraktığımız gün 2.5 yıl yattğı Bakırköy cezaevinden serbest bırakılmıştı. İlk olarak ailesi ve yakın dostlarıyla hasret gideren Deniz Seki, dün de basının karşısına çıkmış ve muhabirlerin sorularını yanıtlamıştı. Deniz Seki’nin son durağı ise İstanbul Denetimli Serbestlik Müdürlüğü oldu. Menajeri ve avukatıyla birlikte müdürlüğe giden Seki, hapishaneden salıverilmesini sağlayan denetimli serbestlik gereği bu işlemi gerçekleştirdi. Deniz Seki’nin menajeri bu, yasal yükümlülük gereği İstanbul Denetimli Serbestlik Müdürlüğü’ne başvuru gerçekleştirdiklerini, İstanbul Denetimli Serbestlik Müdürlüğü’nün gün belirleyeceğini ve haftanın o günü Seki’nin gidip, imza vereceğini söyledi.

Denetimli Serbestlik Nedir?

Denetimli serbestlik, kişilerin cezalarını sosyal hayat içerisinde çekmelerine fırsat tanıyan bir ceza hukuku kurumudur. Suç işlemiş olan kişilerin denetimli serbestlik ile sosyal hayattaki yaşamları gözlemlenmektedir. Kişilerin aileleri ile iletişim halinde olmaları ve dış dünyadan kopmamaları amacıyla denetimli serbestlik yasası çıkarılmıştır. Hükümlüler cezaevlerinde cezalarını çekerken, koşullu salıverilmelerine belirli bir süre kalınca, tahliyeleri gerçekleştirilir ve sosyal hayata uyum sağlamaları kolaylaştırılır.

Denetimli Serbestlik Yasası

Denetimli serbestlik yasası olarak bilinen yasa, esasen 5275 sayılı Ceza İnfaz Kanunu'nun 105/A maddesiyle getirilen düzenlemeleri ifade etmektedir. 5275 sayılı Ceza İnfaz Kanunu'na eklenmiş olan bir ilave ile çok sayıda kişinin cezaevlerinden tahliye edilmesine sebebiyet verdiği için bu yasaya denetimli serbestlik yasası denilmektedir.