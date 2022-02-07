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  3. Ebru Şancı'dan Hadise ile Mehmet Dinçerler aşkına olay yaratan yorum

Ebru Şancı'dan Hadise ile Mehmet Dinçerler aşkına olay yaratan yorum

Ebru Şancı katıldığı 2. Sayfa'da Hadise ile Mehmet Dinçerler aşkına dair ilginç bir yorum yaptı. Kocası Galatasaray'da top koşturan Ebru Şancı ilişkiye dair futbol dünyasını örnek vererek "Hadise bu cenazeyi kaldıramaz" dedi.

Hadise ile Mehmet Dinçerler aşkına 2. Sayfa'ya konuk olan Ebru Şancı ilginç bir yorum yaptı. Ebru Şancı yeni evlilik teklifi alan Hadise ile ilgili "Ben kendi fikrimi söylüyorum, Hadise bu cenazeyi kaldıramaz" dedi. Bu açıklamanın sebebi ise Hadise'ye alınan 40 bin dolarlık yüzük için ortaya atılan iddialardı.

Mehmet Dinçerler'in şirketinin battığı ve iş insanının çok fazla borcunun olduğu uzun süredir gündemde. Eşi Galatasaray'da futbolcu olan eski model Ebru Şancı futbol dünyasındaki bir terimle bu gündeme dair yorumlar yaptı.

Şancı açıklamasında "Arkası çok dolu. Öyle derler ya futbolda hoca kötü takıma gitmez istemez 'Ben bu cenazeyi kaldırmam' der, Hadise de öyle. Bir süre arkasında duran kadın görünümü biraz daha idare eder. Ben sanmıyorum ama" dedi.

Ebru Şancı konuşmasının devamında "Bizim piyasada ki hiçbir kadın o cenazeyi kaldıramaz" yorumunda bulundu.

Etiketler hadise aşk yorum
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