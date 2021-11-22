Ebru Yaşar'dan öğretmenlere unutulmaz gece

Bilnet Okulları, kuruluşunun 5. yılını “24 Kasım Öğretmenler Günü” özel programıyla kutladı.

Bilnet Okulları, kuruluşunun 5.yılını, çok özel bir geceyle taçlandırdı. 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında tgerçekleşen özel programın ev sahipliğini Bilfen Şirketler Topluluğu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Fatih ÖZTÜRK, eşi Esra Öztürk ve Bilnet Okulları Genel Müdürü Zehra SAĞ yaptı. Gecede sahne alan Ebru YAŞAR, Bilnet Okulları öğretmenleri ve idarecilerine unutulmaz bir gece yaşattı.

Öğretmenlere Ebru Yaşar Sürprizi

Organizasyon sonunda düzenlenen görkemli gala gecesinde sahne alan Ebru Yaşar, konuklara unutulmaz bir gece yaşattı. Hediye takdim töreni ile başlayan gecede Ebru Yaşar’ın şarkılarıyla eğlenen öğretmenler hem stres attı hem de enerji depoladı. Sahne öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yaşar, " Eğitime öğretime çok önem veriyorum. Çok kıymet veriyorum, vermeliyiz. Gençler geleceğimiz, çok önemli bizim için. Bu akşam aynı zaman da öğretmenler gününü kutluyoruz. Eğitime ve öğretime destek veren herkesi çok seviyoruz. Hem de çok destekliyoruz" dedi.

Çocukken hayalindeki mesleği sorulan Yaşar, " Okulda küçükken de direk şarkıcı olmak istiyordum. Sınıfta dersi kaynatmak için hocam Ebru bir şarkı söylebilir mi? derlerdi. Ben işte o dersi kaynatan şarkılarla giren öğrencilerden biriyim. Çok şükür sevdiğim mesleği yapıyorum. Severek yapıyorum ne mutlu bana. Unutamadığım öğretmenlerim var. Öğretmenim canım benim " dedi.

Yeni şarkısının çalışmalarına devam eden ünlü sanatçı, "Bu hafta netlik kazanacak. Benim için de süpriz oldu. Banada son dakika gelen bir şey. Bakim ama birşeyler var süpriz oldu. Düet olabilir, tekte olabilir bakacağız. Muhtemelen düet olacak. Birde stüdyo ya girelim bakalım ne çıkıyor, ne çıkacak paylaşırım sizinle" ifadelerini kullandı.