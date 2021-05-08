Ece Dizdar, Yasak Elma dizisine dahil oldu

Nesrin Cavadzade'nin Yasak Elma dizisine veda etmesinin ardından oyuncu kadrosuna sürpriz bir isim dahil oldu.

Yapımcılığını Medyapım'ın üstlendiği, başrollerini Şevval Sam, Eda Ece, Erdal Özyağcılar, Berk Oktay ve Gülenay Kalkan Ünlüoğlu'un paylaştığı Yasak Elma dizisinin geçtiğimiz hafta yayınlanan bölümünde bir veda yaşadı. Dizide Şahika karakterini canlandıran Nesrin Cavadzade kadrodan ayrıldı.

ECE DİZDAR DAHİL OLDU

Cavadzade'nin yerine ise yeni bir oyuncu getirildi. Medyapım, güzel oyuncu Ece Dizdar'ın Yasak Elma dizisinin kadrosuna dahil olduğunu duyurdu. Ece Dizdar'ın dizide hangi karaktere hayat vereceği önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

ECE DİZDAR KİMDİR?

Ece Dizdar, 23 Kasım 1981'de İstanbul'da dünyaya geldi. Denizaltılarda çalışan babasının görevi nedeniyle çocukluğu boyunca Türkiye'nin birçok şehrinde ve Pakistan, Belçika, İngiltere gibi ülkelerde yaşadı. Gezdiği yerlerde genelde DoDDS Amerikan okullarında okudu. Ortaokul yıllarında Belçika'da müzikal oyunculuğu, ses ve dans üzerine eğitim aldı, 2 yıl boyunca çocuk konservatuarı kapsamında sahneye çıktı.

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesini bitirdikten sonra Londra'ya taşınan Dizdar, ARTSED oyunculuk akademisinde burslu olarak oyunculuk eğitimini tamamladı ve profesyonel oyunculuk kariyerine adım attı. Ece Dizdar, Tiyatro DOT için Shopping and Fzx ve Festen gibi oyunların çevirilerini yaptı. Profesyonel reklam ve tanıtım dublajlarını üstlendi. Ece Dizdar hala İngiltere'de ve Türkiye'de tiyatro, televizyon ve sinema alanlarında oyunculuk yapıyor.