Ece Üner kendisine gelen mesajlara böyle cevap verdi: Bu Ece Üner çok cahil bir kadın...

Daha önce katıldığı bir programdaki yorumuyla Twitter'da günlerdir konuşulan Ece Üner ilginç bir paylaşımda bulundu.

Spiker olarak tanınan ve ardından da gündüz kuşağında program yaparak tepki çeken Ece Üner, katıldığı bir programda yaptığı psikolojik tespitle gündem olmuştu. Twitter'da günlerdir dalga konusu olan Ece Üner'in yanıtı da Twitter'dan oldu.

Ece Üner'in dalga konusu olan sözleri şunlardı: Psikolojide bir kural varmış. 3 dakikadan fazla bir kavga uzuyorsa o seninle ilgili bir problem değilmiş.

Uzun süre bu konuda yapılan yorumları takip eden Üner en sonunda "Bu Ece Üner çok cahil bir kadın keşke ölse. Vallahi dert tasa kalmaz memlekette" paylaşımı yaptı.

Ece Üner kendisine gelen destek mesajlarına da emojilerle yanıt verdi.