  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Ece Üner kendisine gelen mesajlara böyle cevap verdi: Bu Ece Üner çok cahil bir kadın...

Ece Üner kendisine gelen mesajlara böyle cevap verdi: Bu Ece Üner çok cahil bir kadın...

Ece Üner kendisine gelen mesajlara böyle cevap verdi: Bu Ece Üner çok cahil bir kadın...

Daha önce katıldığı bir programdaki yorumuyla Twitter'da günlerdir konuşulan Ece Üner ilginç bir paylaşımda bulundu.

Spiker olarak tanınan ve ardından da gündüz kuşağında program yaparak tepki çeken Ece Üner, katıldığı bir programda yaptığı psikolojik tespitle gündem olmuştu. Twitter'da günlerdir dalga konusu olan Ece Üner'in yanıtı da Twitter'dan oldu.

Ece Üner'in dalga konusu olan sözleri şunlardı: Psikolojide bir kural varmış. 3 dakikadan fazla bir kavga uzuyorsa o seninle ilgili bir problem değilmiş.

Uzun süre bu konuda yapılan yorumları takip eden Üner en sonunda "Bu Ece Üner çok cahil bir kadın keşke ölse. Vallahi dert tasa kalmaz memlekette" paylaşımı yaptı.

Ece Üner kendisine gelen destek mesajlarına da emojilerle yanıt verdi.

Etiketler ece üner twitter yorum
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Bakan Koca ''Yanlışlık oldu'' dedi; meğer karantina süresi düşmemiş!
Tüm dünya tedirgin! Kuzey Kore'nin hipersonik füzesi 12'den vurdu
Bakanın önüne koyduğu hangi dosya Erdoğan'ı sinirlendirdi ?
İş arkadaşını evine kadar takip edip, taciz etti! Çığlıklarına koştular
Dünyaca ünlü ekonomistten Türkiye için korkutan uyarı! Bir de önerisi var!
''Kıyamet buzulu'' hızla eriyor: Deniz seviyesi 65 santimetre yükselecek
Görenler şoke oldu! Piton ile timsahın kapışması böyle bitti
Koronavirüste yeni yan etki iddiası! Çocuğun gözü bu hale geldi
Omicron varyantının en çok etkilediği grup belli oldu
Doların çöküşünü bilen İslam Memiş'ten yeni bomba: ''Araç alacaklara müjde''