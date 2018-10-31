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  3. 31 Ekim 2018 21:58

Efecan Şenolsun'a ''cinsel saldırı'' soruşturması

Oyuncu Efecan Şenolsun hakkında "cinsel saldırı" suçlarından soruşturma başlatıldı.

Efecan Şenolsun'a ''cinsel saldırı'' soruşturması
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Elit İşcan, rol arkadaşı Efecan Şenolsun tarafından cinsel tacize uğradığını ileri sürmüştü

Oyuncu Efecan Şenolsun hakkında “basit cinsel saldırı” ve “cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçlarından soruşturma başlatıldı.

“Yaşamayanlar” isimli internet dizisinin oyuncusu Elit İşcan, 25 Ekim 2018 tarihinde rol arkadaşı Efecan Şenolsun’un kendisine yönelik cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla avukatı Oya Meriç Eyüboğlu aracılığıyla suç duyurusunda bulunmuştu.

2 ayrı suçtan soruşturma

Şikayet üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Efecan Şenolsun hakkında “basit cinsel saldırı” ve “cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçlarından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Cumhuriyet Savcısı İbrahim Taner Özkeser’in Elit İşcan, Efecan Şenolsun ve set çalışanlarını beyanlarını almak üzere ifadeye çağırması bekleniyor.

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