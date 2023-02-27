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  3. Eleştiri oklarının hedefindeki Şeyma Subaşı kendisini böyle savundu

Eleştiri oklarının hedefindeki Şeyma Subaşı kendisini böyle savundu

Eleştiri oklarının hedefindeki Şeyma Subaşı kendisini böyle savundu
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Türkiye'nin 11 ili yaşanan asrın felaketinde yerle bir olmuş, 44 binden fazla can kaybedilmişken sosyal medyadan tatil pozları paylaşan Şeyma Subaşı eleştirilere "herkesin acıyla baş etme yolu farklı" diyerek yanıt verdi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra büyük kayıplar ve yıkımlar yaşandı. Türkiye'ye dünyadan da yardım yağarken Şeyma Subaşı depremden günler sonra tatil paylaşımı yapınca tepki gördü.

Paylaşımları sonrası 400 bin takipçi kaybeden Şeyma Subaşı gündem olunca açıklama yaptı.

"Bugün anlıyoruz ki hayal bile edilemeyecek bir acı" diyen Şeyma Subaşı kenetlenme çağırısı da yaptı.

Şeyma Subaşı açıklamasında "Şimdi hâlâ birbirimizle kavga etmek, sorumlu olmayanları suçlamaya çalışmak yerine kenetlenmeli ve şimdiye kadar mükemmel şekilde yaptığımız gibi birbirimize yardımcı olmalıyız. Bu felaketin sorumlularından hesap sorulmalı" dedi.

"İçimizdeki iyiliği korumalıyız" diyen Subaşı burada olmasa da elinden geleni yaptığını da söyledi.

Eleştiri oklarının hedefindeki Şeyma Subaşı kendisini böyle savndu

Eleştiri oklarının hedefindeki Şeyma Subaşı kendisini böyle savndu

Eleştiri oklarının hedefindeki Şeyma Subaşı kendisini böyle savndu

Eleştiri oklarının hedefindeki Şeyma Subaşı kendisini böyle savndu

Etiketler şeyma subaşı deprem paylaşım tatil instagram
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