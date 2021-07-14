Emmy Ödülleri adayları açıklandı

Sinema dünyasının Oscar'ları olarak kabul edilen 73. Emmy Ödülleri adayları belli oldu.

ABD primetime televizyon programcılığının değerlendirilmesiyle verilen Emmy Ödülleri bu yıl 73. kez düzenlenecek. Açıklanan Emmy Ödülleri adaylarında iki dizi zirvede yer alıyor. Her yıl, son zamanların en önemli dizilerine, en iyi performans gösteren oyunculara ve en iyi iş çıkaran ekiplere ödüllerinin verildiği tören, 19 Eylül Pazar 2021'de düzenlenecek.

THE CROWN

Variety'nin aktardığı habere göre, 73. Emmy Ödülleri adayları arasında HBO ve HBO Max toplamda 130 adaylık alarak, 129 adaylık alan Netflix’in önüne geçti.

THE MANDALORIAN

The Crown ve The Mandalorian 24 adaylıkta zirvede yer aldı. 23 adaylık alan WandaVision’ın katkısıyla Disney+ toplamda 71 kategoride aday gösterildi.

İşte 73. Emmy Ödülleri adayları:

En İyi Drama Dizisi

The Boys (Amazon)

Bridgerton (Netflix)

The Crown (Netflix)

The Handmaid’s Tale (Hulu)

Lovecraft Country (HBO)

The Mandalorian (Disney+)

Pose (FX)

This Is Us (NBC)

En İyi Komedi Dizisi

Black-ish (ABC)

Cobra-Kai (Netflix)

Emily in Paris (Netflix)

Hacks (HBO Max)

The Flight Attendant (HBO Max)

The Kominsky Method (Netflix)

Pen15 (Hulu)

Ted Lasso (Apple TV+)

En İyi Mini Dizi

I May Destroy You (HBO)

Mare of Easttown (HBO)

The Queen’s Gambit (Netflix)

The Underground Railroad (Amazon)

WandaVision (Disney+)

En İyi Kadın Oyuncu – Drama

Uzo Aduba – In Treatment

Olivia Colman – The Crown

Emma Corrin – The Crown

Elisabeth Moss – The Handmaid’s Tale

MJ Rodriguez – Pose

Jurnee Smullet – Lovecraft Country

En İyi Erkek Oyuncu – Drama

Sterling K. Brown – This Is Us

Jonathan Majors – Lovecraft Country

Josh O’Connor – The Crown

Rege-Jean Page – Bridgerton

Billy Porter – Pose

Matthew Rhys – Perry Mason

En İyi Kadın Oyuncu – Mini Dizi/TV Filmi

Michaela Coel – I May Destroy You

Cynthia Erivo – Genius: Aretha

Anya Taylor-Joy – The Queen’s Gambit

Elizabeth Olsen – WandaVision

Kate Winslet – Mare of Easttown

En İyi Erkek Oyuncu – Mini Dizi/TV Filmi

Paul Bettany – WandaVision

Hugh Grant – The Undoing

Ewan McGregor – Halston

Lin-Maneul Miranda – Hamilton

Leslie Odom, Jr. – Hamilton

En İyi Kadın Oyuncu – Komedi

Tracee Ellis Ross – Black-ish

Aidy Bryant – Shrill

Kaley Cuoco – The Flight Attendat

Allison Janney – Mom

Jean Smart – Hacks

En İyi Erkek Oyuncu – Komedi

Michael Douglas – The Kominsky Method

Anthony Anderson – Black-ish

William H. Macy – Shameless

Jason Sudeikis – Ted Lasso

Kenan Thompson – Kenan

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu – Drama

Gillian Anderson – The Crown

Helena Bonham Carter – The Crown

Madeline Brewer – The Handmaid’s Tale

Ann Dowd – The Handmaid’s Tale

Aunjanue Ellis – Lovecraft Country

Emerald Fennell – The Crown

Yvonne Strahovsk – The Handmaid’s Tale

Samira Wiley – The Handmaid’s Tale

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu – Drama

Giancarlo Esposito – The Mandalorian

Bradley Whitford – The Handmaid’s Tale

O-T Fagbenie – The Handmaid’s Tale

John Lithgow – Perry Mason

Tobias Menzies – The Crown

Max Minghella – The Handmaid’s Tale

Chris Sullivan – This Is Us

Michael K. Williams – Lovecraft Country

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu – Komedi

Aidy Bryant – Saturday Night Live

Hannah Einbinder – Hacks

Kate McKinnon – Saturday Night Live

Rosie Perez – The Flight Attendant

Cecily Strong – Saturday Night Live

Juno Temple – Ted Lasso

Hannah Waddingham – Ted Lasso

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu – Komedi

Carl Clemons-Hopkins – Hacks

Brett Goldstein – Ted Lasso

Brendan Hunt – Ted Lasso

Nick Mohammed – Ted Lasso;

Paul Reiser – The Kominsky Method

Jeremy Swift – Ted Lasso

Kenan Thompson – Saturday Night Live

Bowen Yang – Saturday Night Live

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu – Mini Dizi/TV Filmi

Renée Elise Goldsberry – Hamilton

Kathryn Hahn – WandaVision

Moses Ingram – The Queen’s Gambit

Julianne Nicholson – Mare Of Easttown

Jean Smart – Mare Of Easttown

Phillipa Soo – Hamilton

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu – Mini Dizi/TV Filmi

Thomas Brodie Sangster – The Queen’s Gambit

Daveed Diggs – Hamilton

Paapa Essiedu – May Destroy You

Jonathan Groff – Hamilton

Evan Peters – Mare of Easttown

Anthony Ramos – Hamilton

En İyi TV Filmi

Dolly Parton’s Christmas On The Square

Oslo

Robin Roberts Presents: Mahalia

Sylvie’s Love

Uncle Frank