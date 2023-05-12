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Emre Altuğ'un babası hayatını kaybetti

Emre Altuğ'un babası hayatını kaybetti
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Şarkıcı ve oyuncu Emre Altuğ'un bir süredir zatürre tedavisi gören babası Tuncer Altuğ, 90 yaşında hayatını kaybetti.

Şarkıcılık kariyerinin yanı sıra Star TV ekranlarında yayımlanan Yalı Çapkını dizisinde de başrol oynayan Emre Altuğ, babasının ölüm haberiyle yıkıldı.

Başarılı oyuncunun bir süredir zatürre tedavisi gören babası Tuncer Altuğ, 90 yaşında hayata gözlerini yumdu. Tuncer Altuğ'un cenaze töreninin nasıl olacağı ise henüz bilinmiyor. 

Emre Altuğ ve eski eşi Çağla Şıkel'den de henüz bir açıklama gelmedi.

10 SENE ÖNCE BOĞULMA TEHLİKESİ GEÇİRMİŞTİ
Tuncer Altuğ, 2013 yılında evinde içtiği balgam söktürücü sonrası boğazında alerjik reaksiyon gelişmesi nedeniyle boğulma tehlikesi atlatmıştı. 

Apar topar hastaneye kaldırılan baba Altuğ, bir süre yoğun bakımda tedavi görmüştü.

Etiketler emre altuğ tuncer altuğ zatürre
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