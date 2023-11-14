Emre Karayel ikinci kez baba oluyor

Uzun yıllardır aşk yaşadığı Gizem Demirci ile 2020 yılında nikah masasına oturan ve bu birliktelikten bir oğlu olan oyuncu Emre Karayel, ikinci kez baba olacağını duyurdu.

Oyuncu Emre Karayel, 2020 yılında sekiz yıldır birlikte olduğu iç mimar Gizem Demirci ile dünyaevine girmişti. Çiftin Can adını verdikleri ilk bebekleri dünyaya geldi.

"Bir Kadın Bir Erkek" dizisiyle şöhreti yakalayan Emre Karayel'den ikinci bebek müjdesi geldi.

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Bir çocuğu daha olacağını öğrenince mutluluktan havalara uçan Karayel, güzel haberi; "İkinci kez baba olacağımı öğrenmişimdir" notuyla sosyal medya hesabından duyurdu.

Ünlü oyuncunun paylaşımına binlerce beğeni ve tebrik yorumu geldi.

EMRE KARAYEL KİMDİR?

Emre Karayel, 18 Ekim 1972 tarihinde Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde dünyaya geldi.

Ankara Atatürk Anadolu Lisesi'ni bitirmesinin ardından Gazi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi'nde İktisat Bölümünü kazanan Karayel, bu bölümü yarıda bırakmayı seçerek üniversite değiştirdi. Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümü'ne geçiş yaptı.

Karayel, Üniversiteyi 1999 yılında bitirmesinin ardından TRT'de çalışmaya başlayarak burada sunuculuk yaptı ve çocuk programları hazırladı.

Emre Karayel, ilk olarak 2000 yılında, Samet Polat tarafından yönetilen Bizim Evin Halleri adlı dizi ile oyunculuk hayatına adım atan Karayel, Bizim Evin Halleri'nin ardından 2002 yılında Kuzenlerim ve 2003 yılında kendisini şöhrete taşıyan yapım olan Bir İstanbul Masalı'nda rol aldı. Emre Karayel'in esas popülerliğine ulaştıran ise 1 Erkek 1 Kadın projesi oldu. Un Gars Une Fille isimli Kanada dizisinden uyarlanan 1 Kadın 1 Erkek, Dokuz Eylül Üniversitesi'nden En İyi Televizyon Komedi Dizisi Ödülü'nü kazanma başarısını gösterdi.

Karayel'in rol aldığı pek çok dizinin içerisinde ilgi gören diziler; Gümüş, Kurtlar Vadisi Pusu ve Canım Ailem oldu.

TV dizilerinin yanı sıra sinemaya da adım atan Karayel, ilk beyazperde denemesini 2006 yılında vizyona giren ve yönetmenliğini Onur Ünlü’nün üstlendiği Polis ile yaptı. Polis’i 2007 yılında Zincirbozan, 2008 yılında Usta ve 2009 yılının en çok ses getiren yerli yapımlarından birisi olan Başka Dilde Aşk takip etti.

Sinema ve televizyon dizileri ile tanınmış olsa da tiyatrodan da asla kopmayan Karayel, Testosteron, Othello, Ghetto ve Azizname gibi pek çok başarılı tiyatro oyununda yer aldı. Testosteron'daki rolü ile 13. Afife Tiyatro Ödülleri'nde 'Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Müzikal ya da Komedi Erkek Oyuncusu' ödülüne layık görüldü.