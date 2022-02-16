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Esra Erol, kardeşi Eda Erol'un eski nişanlısı Alişan'ın ayrılık haberini beğendi

Esra Erol, kardeşi Eda Erol'un eski nişanlısı Alişan'ın ayrılık haberini beğendi

Alişan ve Buse Varol'un ayrılık haberleri gündemden düşmezken, Esra Erol sosyal medyada yaptığı beğeni ile dikkat çekti.

Söylemezsem Olmaz sunucu Bircan Bali''nin yayında açıkladığı detay, ünlü sunucu Esra Erol, kardeşi Eda Erol'la 2017 yılında evliliğin eşiğinden dönen Alişan'ın Buse Varol'un ayrılık haberini beğenmesi oldu.

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'Alişan ve Buse Varol'un evliliklerindeki krizin sebebi oldu' başlıklı Instagram gönderisini beğenen Esra Erol'un bu hamlesi tartışma yarattı. Yanlışıkla mı yoksa bilinçli bir beğeni olduğu tartışılırken, Esra Erol, kısa sürede beğenisini geri çekti.

Konu hakkında yorum yapan Seren Serengil, "Aileleri bir araya getirmeye çalışırken, bir ailenin yıkılmasına sevinecek bir kadın olacağını zannetmiyorum." dedi.

 

Konu hakkında Eda Erol'un da kriz yaşayabileceğini düşünen Bircan Bali, "'Niye beğendin abla?' diyebilir. Bence yanlışıkla beğendi. Ama Esra Erol'un konu hakkında açıklama yapması gerekli. Böyle bırakmamalı" dedi.

Etiketler esra erol eda erol alişan
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