Ezhel Eurovision için meydan okudu

Rap sanatçısı Ezhel, Eurovision şarkı yarışmasına ilişkin olarak sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, "Birincilik vaadediyorum" yazdı.

TÜRKİYE 10 YILDIR KATILMIYOR

Türkiye Eurovision'a ilk kez 1975 yılında katılmış, toplamda 34 yarışmada yer almıştı. Daha önce, 1976 - 1977- 1979 ve 1994 yıllarında çeşitli sebeplerle yarışmaya katılmama kararı alınmıştı. 2013'te ise TRT Genel Müdürlüğü Eurovision Şarkı Yarışması'ndan çekilme kararı almıştı.

2013'te yapılan resmi açıklamada TRT, kararın alınmasında yarışma kurallarında yapılan değişiklikler ve haksızlıkların etkili olduğunu belirtmişti. TRT, Eurovision'da oylamaların 2000'li yıllarda izleyici oylamasıyla yapıldığını ve bunun Türkiye'nin başarı kazanmasında etkili olduğunu vurgulamıştı. 2011'den itibarense izleyici oylarının etkisinin yarıya indirilmesini (%50 izleyici, %50 jüri) , ayrıcalıklı ülkeler Almanya, Fransa, İngiltere, İspanya ve İtalya'nın lehine bir karar olarak yorumlamıştı.

Açıklamada, "Bu kararın alınmasında EBU’nun ayrıcalıklı üyesi 5 ülkenin son yıllarda elde ettiği başarısız sonuçların etkili olduğu değerlendirilmektedir. Nitekim ayrıcalıklı bu 5 ülke yarı final elemelerine katılmadan doğrudan finalde yarışmaktadır. Bu durumun haksızlığını her fırsatta belirttik" ifadelerine yer verilmişti.

TÜRKİYE’NİN EUROVİSİON PERFORMANSLARI

Türkiye, Eurovision Şarkı Yarışması'na ilk olarak 1975 yılında Stockholm’de, Semiha Yankı’nın seslendirdiği "Seninle Bir Dakika" isimli şarkıyla katılmıştı. Ancak puan tablosunda yükselmesi 1990’lardan sonra başladı. 1997 yılında Dublin’de Şebnem Paker ve Grup Etnik, "Dinle" isimli şarkılarıyla üçüncü olmuştu. 2003 yılında Riga’da Sertab Erener, "Everyway That I Can" isimli şarkıyla, Eurovision Şarkı Yarışması'nda Türkiye’ye ilk ve tek birinciliğini kazandırmıştı.

2004 yılında İstanbul’da yarışmaya ev sahipliği yapan Türkiye’yi "For Real" isimli şarkıyla Athena temsil etmişti ve 195 puan ile dördüncü olmuştu. Bu şarkı ile Türkiye, Eurovision tarihindeki en yüksek puanını kazanmıştı.

2007 yılında Helsinki’de Kenan Doğulu, "Shake It Up Şekerim" isimli şarkısıyla dördüncü olmuştu.

2008 yılında Belgrat’ta Mor ve Ötesi, "Deli" isimli Türkçe şarkıyla finalde yedinci olmuştu.

Türkiye, 2009 yılında Moskova’da, Hadise’nin "Düm Tek Tek" isimli şarkısıyla bir başka dördüncülük daha elde etmişti.

2010 yılında Oslo’da, müzik grubu maNga "We Could Be the Same" isimli şarkısı ile finalde ikinci olmuştu.

2012 yılında Bakü’de ise Can Bonomo’nun seslendirdiği "Love Me Back" isimli şarkı ile Türkiye bir kez daha yedinci olmuştu. Türkiye, Eurovision’a son kez 2012 yılında, Can Bonomo’nun performansı ile katılmıştı.

Eurovision Şarkı Yarışması'nda Türkiye'yi Nilüfer, Ajda Pekkan, Neco, maNga, MFÖ, Seyyal Taner, Sibel Tüzün, Kenan Doğulu, Kayahan, Mor ve Ötesi, Hadise ve Yüksek Sadakat gibi sanatçılar temsil etmişlerdi. Semiha Yankı, Ayşegül Aldinç, Candan Erçetin, Arzu Ece, Demet Sağıroğlu, İzel, Reyhan Karaca, Şebnem Paker, Tuba Önal ve Can Bonomo gibi isimler de yarışma sayesinde isimlerini duyurmuşlardı.