Galatasaraylı futbolcu Aytaç Kara'nın Instagram mesajları ifşa oldu
Galatasaray'da forma şansı bulamayan Aytaç Kara, Twitter'da bir kullanıcı tarafından ifşa edildi.
Galatasaray'da 12 lig maçında sadece 45 dakika süre bulabilen Aytaç Kara, kendisini sosyal medyaya verdi.
28 yaşındaki futbolcu sosyal medyada bir kullanıcıya 'Gel' diye mesaj yazdı.
Bu mesaj, o kullanıcı tarafından ifşa edilirken 'Bu kim' ifadeleri yer aldı.
İkili, birbirini takip etmezken bu mesajın yanlışlıkla mı yoksa bilerek mi yazıldığı bilinmiyor.
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