Genco Erkal ve Şevket Çoruh‘un tiyatro oyunlarına engelleme

Usta tiyatro sanatçıları Genco Erkal ve Şevket Çoruh‘un Bozcaada Kalesi’nde sahne alacakları tiyatro oyunları engellendi.

Genco Erkal ve Şevket Çoruh‘un yarın ve Pazar günü Bozcaada Kalesi’nde sahne alacakları tiyatro oyunları, festivale iki gün kala “Bozcaada Kalesi’nin yoğun katılımlı etkinliklere kalenin fiziki şartları müsait değil” diyerek engellendi.

BirGün'den Serkan İlik'in haberine göre, Cumhuriyet tarihi öncesinden bu yana her yıl adadaki festivallere, konserlere, tiyatro oyunlarına ev sahipliği yapan Bozcaada Kalesi’nde kısa bir süre öncesine kadar herhangi bir yasak getirilmediği halde Genco Erkal ve Şevket Çoruh’un sahne alacağı oyuna 2 gün kala izin verilmemesi ada halkından tepki gördü.

"FİZİKİ ŞARTLAR MÜSAİT DEĞİL"

27-29 Ağustos tarihleri arasında Bozcaada’da düzenlenecek olan NOTFEST Tiyatro Festivali’nde Genco Erkal ve Şevket Çoruh usta sanatçılar Bozcaada Kalesi’nde sahne alacaklardı. Festival ekibi aylar öncesinden oyunların Bozcaada Kalesi’nde sahne alacağını bildirmesine rağmen festivale 2 gün kala oyunların Bozcaada Kalesi’nde sahnelenmesine izin verilmeyeceği söylendi. Festival ekibine ise gerekçe olarak ‘Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün “Bozcaada Kalesi’nde yoğun katılımlı etkinliklerin kalenin fiziki şartları müsait değil” şeklinde bir karar alındı denildi.

OYUN CUMHURİYET MEYDANINDA SAHNELECEK

Alınan karar sonrasında ise oyunların sahneleneceği yer bulmakta zorlanan festival ekibi, son çare usta sanatçıların sahneleyeceği oyunları, fiziki olarak şartları çok zor olan Cumhuriyet Meydanı’nda sahneleneceğini açıkladı.

Genco Erkal ise twitter’da konu ile ilgili haberi RT yaparak “Her yerde her fırsatta karşımıza çıkıyorlar” dedi.

Birgün