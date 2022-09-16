Görüntüleri sızdırılmıştı! Şeyma Subaşı'dan flaş karar!

Şeyma Subaşı'nın yasaklı madde kullandığı iddia edilen görüntülerin ortaya çıkmasının ardından ünlü isimden dikkat çeken bir hamle geldi.

Medya patronu Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı'nın dün yayılan görüntüleri gündeme bomba gibi düşmüştü. Şeyma Subaşı'nın görüntülerde yasaklı madde kullandığı iddia edildi. Konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmayan Şeyma Subaşı'ndan olay bir hamle geldi.

Yasaklı madde kullandığı görüntülerin ardından Şeyma Subaşı'ndan hamle geldi

Görüntülerde bir doğum günü partisinde Şeyma Subaşı'nın yasaklı madde kullandığı iddia edilmişti. Görüntülerde sevgilisi de yanındaydı. Bugün yapılan açıklamada, sevgilisi Meedo sponsorluğunda çıkan markasının lansmanını apar topar iptal etti.

Markadan açıklama geldi

Marka yaptığı açıklamada "Bugün gerçekleştireceğimiz tanıtım etkinliğini ileri bir tarihte gerçekleştirmek üzere erteleme kararı aldığımızı üzülerek belirmek isteriz. Yeni davetle ilgili detayları en kısa sürede paylaşacağız. İlgi ve anlayışınız için teşekkürler." dedi.