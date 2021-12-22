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Gülse Birsel: Evde kutudan helva çatallayarak dizi yazıyorum

Gülse Birsel: Evde kutudan helva çatallayarak dizi yazıyorum

Avrupa Yakası, Yalan Dünya ve Jet Sosyete dizilerinin senaristi ve oyuncularından olan Gülse Birsel, dijital bir platformda yayınlanacak olan yeni dizisinin hazırlıklarını sürdürüyor.

Geçtiğimiz aylarda dijital bir platformda yayınlanacak olan yeni komedi dizisinin hazırlıklarına başladığını duyuran Birsel, Instagram'dan yaptığı paylaşımlarla da dikkat çekti.

 "KUTUDAN HELVA ÇATALLAYARAK DİZİ YAZIYORUM"
50 yaşındaki oyuncu ve senarist, şık kıyafetlerle çekilen pozlarını paylaştı.

Yeni dizisinin senaryosunu yazmaya devam ettiğini söyleyen Birsel paylaşımında "Yine bazı süslü pozlarımla karşınızdayım. Sanmayın ki ışıltılı bir hayatım var. Bunları yapıp yapıp eve gelip kutudan helva çatallayarak dizi yazıyorum, merak etmeyin gardaşım" ifadelerini kullandı.

Etiketler gülse birsel helva dizi
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