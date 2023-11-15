Güzellik merkezi sektörüne giren fenomen çift Şahangiller'den açıklama

Ortalık Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin yaptıklarıylasallanırken güzellik merkezi işine atılan Şahangiller adıyla tanınan fenomen çift Gönül ve Emrah Şahan'dan bir açıklama geldi.

Sosyal medyada paylaştıkları eğlenceli videolar ile tanınan Şahangiller çifti Gönül ve Emrah Şahan bir çok fenomen gibi güzellik merkezi açmaya karar vermişti. Uzun bir süredir bu girişimlerine dair paylaşım yapmayan çift konu hakkında açıklama yaparak bu sektöre girmekten vazgeçtiklerini açıkladı.

Kara para aklama, vergi kaçırma, yasa dışı bahis ve silahlı suça azmettirme suçlarından tutuklanan Dilan ve Engin Polat'ın ardından birçok fenomenin hayatı da incelenmeye başladı. Şulemsi, Özlem Öz, Banu Parlak, Nez Demir, Selin Ciğerci gibi güzellik merkezi sahibi fenomen isimlerin ardından Instagram'da Şahangiller adıyla tanınan Gönül ve Emrah Şahan çifti de bir hevesle bu sektöre adım atmıştı. Çift, gündemdeki olayların ardından konuya dair açıklama yaptı.





"BÖYLE PARALARIN KAZANILMASININ ÇOK ZOR OLDUĞUNU GÖRDÜK"

Şahangiller açıklamasında, "Arkadaşlar sizler de fark etmişsinizdir 1 aydır güzellik

salonu ile alakalı paylaşım yapmıyoruz. Biz de herkes gibi yüksek ciro yapan güzellik merkezlerini görüp bir hevesle bu ise atılmak istedik. Ama maddi gücümüz elvermediğinden yatırımcımız ile böyle bir projeye girdik. Ama maalesef 3,5 ay boyunca bu sektörde böyle paraların kazanılmasının çok zor olduğunu görüp sektöre tam manasıyla giremeden çıkmış olduk.

Bu süre içerisinde franchise isteyenler de oldu fakat daha biz kendi şubemizi kalkındıramamışken franchise vermek mantıksız diyerek kimseyi de sektöre sokmadık. İşi hakkıyla yapan bir sürü tanıdığımız var. Herkesi aynı kefeye koymamak lazım tabi ama biz bu ticaret işini beceremedik.

Şu an tek Şahangiller Kokoreç ve Hopylol Kozmetik işlerimize yoğunlaşacağız. Çok soran olduğu için toplu cevap vermek istedik." ifadelerine yer verdi.