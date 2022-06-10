Halsey oğlu Ender'in dadısıyla mahkemelik oldu: Sarhoşmuş...

Geçtiğimiz yıl temmuz ayında Türk senarist Alev Aydın ile birlikteliğinden Ender Ridley adında bir oğlu olan Halsey dadıyla mahkemelik oldu.

Türk senarist Alev Aydın ile uzun süredir birlikte olan ABD’li şarkıcı Halsey, oğlunun bakıcısını işten çıkardığı için bakıcıyla davalık olmuş ve şarkıcının dadıyı haksız yere işten çıkardığı iddiaları ortaya atılmıştı. Konuyla ilgili Halsey’in avukatı açıklama yaptı. 27 yaşındaki şarkıcının oğlunun bakıcısı, sağlık nedeniyle izinli olduğu sırada işten çıkarıldığını ve sözleşmesinin haksız yere fes edildiğini iddia ederek şarkıcıya dava açmıştı.

"SARHOŞTU VE BEBEK GÜVENDE DEĞİLDİ"

İddialar üzerine Halsey’in avukatı açıklama yaparak, "İddialar asılsızdır. Dadının işine Halsey'in bebeğiyle ilgilenirken bebeği gözetimsiz bırakması, ilgilenmemesi, çocuk onun sorumluluğundayken sarhoş olması ve güvende olmaması nedeniyle son verildi" dedi.

Öte yandan şarkıcının avukatı, bakıcının Halsey ile çalıştığı süre boyunca hiçbir şikayetin gündeme gelmediğini ve davanın devam ettiğini de belirtti.