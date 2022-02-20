Haluk Levent: ''Migros işçileri için arabulucu oldum''

Haluk Levent, sosyal medya hesabından yayımladığı bir mesajla Migros işçileri ile taşeron firma arasında anlaşmanın sağlandığını duyurdu.

Migros depo işçilerinin Tuncay Özilhan'ın villasının önünde gözaltına alınmalarının yankısı sürerken, sanatçı Haluk Levent, işçiler ile taşeron firma arasında uzlaşma sağlandığını duyurdu.

Levent'in sosyal medya hesabından "Haluk abiden sizlere mesaj var. “Canlarım! Geçen yıl Migros işçileri için arabulucu olmuştum.Çözüme kavuşmuştu. Son 9 gündür hem sendika hem taşeron firma ile görüşmem sürüyordu. Son görüşmeyi Ahbap derneğinde yaptık(8 saat sürdü) Ve tüm sorunlar çözüldü. Bilginize” paylaşımı yapıldı.

Paylaşımın devamında "Detaylı açıklamalar @DGDSEN ve @usgrup_tr16 tarafından en kısa sürede yapılacak," bilgisi verildi.