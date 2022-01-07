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Hamile olduğu döneme ait pozunu paylaşan Pınar Altuğ'a ilk yorum bakın kimden!

Hamile olduğu döneme ait pozunu paylaşan Pınar Altuğ'a ilk yorum bakın kimden!

2009 yılında ise kızı Su'yu kucağına alan ve hamile olduğu döneme ait fotoğrafını paylaşan Pınar Altuğ, sosyal medyada gündem oldu.

Oyuncu Pınar Altuğ, meslektaşı Yağmur Atacan'la 14 yıl önce nikah masasına oturmuştu. Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan, 2009 yılında ise kızları Su Atacan'ı kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşamıştı.

Pınar Altuğ'dan aile pozu! Kızı Su annesinin boyuna geldi
Her Perşembe olduğu gibi yine takipçilerini geçmişe götüren Pınar Altuğ, hamilelik döneminden karesi ve gençlik fotoğrafına yorum yağdı.

 

Paylaşımına, "Çok seviyorum bu fotoğrafı. Kuzum karnımda 6 aylık" notunu düşen Altuğ'a, Yağmur Atacan'ın annesi Nurdan Beykont'tan yanıt gecikmedi. Beykont, "Kuzumda kuzumun kuzusu" notuyla dikkat çekti.

Etiketler pınar altuğ yorum hamile
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