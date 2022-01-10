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Hamile olduğunu açıklayan Ece Ronay evlendi

Mehmet Ali Erbil ile davalık olan Ece Ronay nişanlısı Mehmet Bilir ile dünya evine girdi. Ronay 2,5 aylık hamile olduğunu açıklamıştı.

Sosyal medya fenomenliği sonrasında çıkardığı albümle dikkat çeken Ece Ronay, geçtiğimiz aylarda klibinde oynayan şovmen Mehmet Ali Erbil'in kendisine attığı mesajları ifşa etmiş ve Erbil'den "taciz" ve "hakaret" sebebiyle şikayetçi olmuştu. Şarkıcı ve sosyal medya fenomeni Ece Ronay, nişanlısı Mehmet Bilir ile nikah masasına oturdu.

Nikah sonrasında sosyal medyada paylaşım yapan Ronay, "Bugün düğünüm yapılmadı. Sadece nikah yapıldı. Kalabalık bir nikah oldu. Kır düğünü istediğim için düğün yazın olacak" dedi.

 HAMİLE OLDUĞUNU AÇIKLAMIŞTI

Ece Ronay geçtiğimiz ay hamile olduğunu duyurmuştu. Ece Ronay instagram hesabından yaptığı açıklamada ''Ben çocuğuma doğru babayı bulduğuma inanıyorum. Belki mutlu oluruz belki olmayız bilemiyorum. İmam nikahını yaptık. Evlilik teklifi de 4-5 ay önce aldım. Düğün tarihini de öne çektik" diye konuşmuştu.

Etiketler ece ronay evlendi nikah
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