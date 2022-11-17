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  3. Hasan Can Kaya ile pozunu paylaşan Büşra Pekin'i görenler tanıyamadı

Hasan Can Kaya ile pozunu paylaşan Büşra Pekin'i görenler tanıyamadı

Hasan Can Kaya ile pozunu paylaşan Büşra Pekin'i görenler tanıyamadı
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Çok Güzel Hareketler Bunlar adlı programla adını duyuran Büşra Pekin zayıflamış ve imaj değiştirmişti.

Çok Güzel Hareketler Bunlar ile tanınan ve pek çok yapımda yer alan Büşra Pekin Uğur Yücel, Hasan Can Kaya, Şebnem Sönmez ile birlikte yeni bir filmde yer alacak. Film için bir araya gelen ekiple pozlarını paylaşan Büşra Pekin'i görenler tanımadı.

Hasan Can Kaya ile birlikte poz veren Büşra Pekin daha önce zayıflamış ve saç rengini sarıya döndürmüştü.

 Bir hayli değişen Büşra Pekin'in estetik yaptırdığı iddia edildi.

Pekin'i görenler "Hasan aynı da yanındaki kim?", "Ana tanıyamadım ya la", "Çok güzel ama Büşra Pekin değil bu kim?" yorumlarında bulundu.

Etiketler büşra pekin yorum
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