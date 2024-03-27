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Hasan Can Kaya'nın lüks arabasını gören bir daha baktı

Hasan Can Kaya'nın lüks arabasını gören bir daha baktı
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Exxen ekranlarındaki Konuşanlar programıyla büyük bir hayran kitlesi kazanan Hasan Can Kaya süper lüks otomobiliyle görüntülendi.

Hasan Can Kaya son dönemde sık sık gündeme gelen isimler arasında. Konuşanlar ile büyük çıkış yakalayan komedyen hakkında Acun Ilıcalı ilginç sözler söylemişti.

Ilıcalı "Hasan Can'ın işini 3 dakika seyrettikten sonra buluşmaya gittim. O günden beri de beraberiz. Hasan Can öyle teklifler aldı ki bahsedilen paraların normal matematikle içinden çıkamazsın. Biz Hasan Can'a 1 veriyorsak ona 4-5 teklif ettiler. Ne dedi biliyor musun? 'Ben Acun ağabey ile yürüyorum. Bu teklifleri de düşünmüyorum' dedi" demişti.

Servet değerinde tekliflerin yağdığı Hasan Can Kaya durumundan memnun. Kaya son olarak ekip arkadaşlarını lüks aracıyla durağa bırakırken görüntülendi.

Porsche aracıyla trafikte görüntülenen Kaya'nın çalışma arkadaşlarını durağa bırakması sosyal medyanın da diline düştü.

 

Etiketler hasan acn kaya Hasan Can spor otomobil
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