Hazal Kaya'dan çok konuşulacak Ümitcan Uygun paylaşımı

Hazal Kaya, Aleyna Çakır cinayetinin baş şüphelisi olan ve yeni bir cinayette adı anılan Ümitcan Uygun hakkında paylaşımda bulundu.

Ankara'da, "Aleyna Çakır" olarak bilinen Sema Esen'in ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmanın baş şüphelisi olan ve geçen ay tahliye edilen Ümitcan Uygun, önceki gece evinde ölü bulunan Esra Hankulu'nun ölümüyle ilgili gözaltına alındı.

DHA'nın Emniyet kaynaklarından aktardığına göre ölümü şüpheli görülen Hankulu'nun aynı gece arkadaşlarını arayarak psikolojisinin iyi olmadığını ve babasının mezarına gitmek istediğini söylediği belirtildi.

Poliste ifade veren arkadaşlarının, aynı gece Ümitcan Uygun'un da evde bulunduğunu, Uygun'u sabah kendileri uyanmadan Hankulu'nun odasından ayrıldığını söyledi. Ayrıca Hankulu'nun yanında cep telefonu bulunamadığı öğrenildi. Olaydan sonra gözaltına alınan Uygun'un emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Uygun, tutuklu bulunduğu uyuşturucu dosyasında avukatının itirazı üzerine 17 Temmuz'da tahliye edilmişti.

HAZAL KAYA'DAN ÇOK KONUŞULACAK TEPKİ

Oyuncu Hazal Kaya, Aleyna Çakır cinayetinin baş şüphelisi olan ve bu kez de bir başka genç kadının ölümüyle ilgili gözaltına alınan Ümitcan Uygun'a ve sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.

Tweetinde İstanbul Sözleşmesi'nin yürürlükten kaldırılmasına da değinen Kaya, paylaşımıında şu ifadeleri kullandı:

''KATİL KİM? SADECE ÜMİTCAN UYGUN MU?''

"Bu adam daha önce başka bir kadını öldürdüğünde cinayetten tutuklanmadı. Annesi şüpheli şekilde öldü, intihar dendi. Yaptığı canlı yayında uyuşturucu kullandığı için göstermelik olarak tutuklanıp salıverildi. Buradan aldığı cesaretle bir kadını daha öldürdü.

Tüm bunları yapabildiği sistem, amacı kadınları ve kırılgan grupları korumak olan uluslararası bir sözleşmeyi gerçek olmayan iddialarla iptal etti. Şimdi sormak lazım. KATİL KİM? Sadece Ümitcan Uygun denen bu iğrenç mahluk mu?"

Kaya'nın paylaşımları şöyle: