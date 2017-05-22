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  3. 22 Mayıs 2017 16:37

Hülya Koçyiğit, Amerika'da ameliyat oluyor

Türk sinemasının efsane oyuncularından Hülya Koçyiğit, tedavi olmak için gittiği Amerika'da ameliyat masasına yattı.

Hülya Koçyiğit, Amerika'da ameliyat oluyor
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Türk sinemasının efsane oyuncularından Hülya Koçyiğit, tedavi olmak için gittiği Amerika'da ameliyat oluyor. Usta sanatçı, akciğerinin sağ üst lobundaki kanserli bölge için New York'taki bir hastanede operasyon geçirecek.

Hülya Koçyiğit, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile sevenlerinden dua beklediğini belirtti.

Usta sanatçının açıklaması şöyle:

"Bugün benim için zor bir gün. Sizlere güzel haberler vermeyi umut ederek yazıyorum. Hala New York'tayım. Akciğerimin sağ üst lobundaki kanserli bölge için Presbyterian Hospital'da Dr. Nasser Altorki ve ekibi tarafından gerçekleştirilecek ameliyata gireceğim birazdan. Sizlerden, benim için dualarınızı esirgememenizi umut ediyorum. Her zaman güzel dileklerinizle yanımda olduğunuzu hissettirdiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Var olun."

hülya koçyiğit