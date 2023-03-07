İclal Aydın ameliyat oldu! İşte son sağlık durumu

Üç Kız Kardeş dizisinde rol alan İclal Aydın, Mikrodiskektomi ameliyatı oldu. Sağlık durumuyla ilgili bilgi veren Aydın, ''Aylar süren ağrılarım, uykusuzluklarım ve hareket kabiliyetimdeki azalmalar son bulacak umarım'' dedi.

Kendi yazdığı Üç Kız Kardeş dizisinin başrol oyuncularından İclal Aydın, bu sabah saatlerinde Mikrodiskektomi ameliyatı oldu. Ameliyattan saatler sonra ayaklanarak sosyal medya hesabından paylaşım yapan başarılı oyuncu, sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

"AYLAR SÜREN AĞRILARIM SON BULACAK UMARIM"

Doktoruyla çektirdiği fotoğrafı Instagram'dan paylaşan Aydın, "Bu fotoğraf dün sabah 07.30'da sevgili Prof. Dr. Bülent Önal'ın yaptığı Servikal Mikrodiskektomi ameliyatımdan yedi saat sonra çekildi. Ayakta, gülerek ve yürüyerek çok şükür. Aylar süren ağrılarım, uykusuzluklarım ve hareket kabiliyetimdeki azalmalar son bulacak umarım. Beni aynı gün ayağa kaldıran doktoruma ve ekibine çok teşekkür ederim. Şu anda geçici ağrılarım olsa da dünkü bu gülüşüm kayıtlara geçsin istedim. Var ol, sağ ol" ifadelerini kullandı.

MİKRODİSKEKTOMİ AMELİYATI NEDİR?

Omurlar arasında bulunan diskler omurgamızın uyumlu bir şekilde hareketini sağlamaktadır. Aşırı yük ya da başka bir nedenlerle fazla zorlanma, ileri yaş ve dejenerasyon gibi çeşitli nedenler omurga yapısında önemli bir görevi olan disklerde fıtıklaşmaya neden olmaktadır. Fıtık tedavisinde günümüzde artık modern kapalı ameliyat yöntemleri kullanılmaktadır. Bu ameliyatlardan en önemlisi mikrodiskektomi yöntemidir. Mikrodiskektomi yöntemi boyun omurları, sırt omurları ve bel omurları arasındaki diskin fıtıklaşmasının tedavisinde kullanılan bir ameliyat yöntemidir.