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İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli'nin ikizlerinden kötü haber

İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli'nin ikizlerinden kötü haber
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İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli ikiz bebeklerine kavuşmanın mutluluğunu yaşarken üzücü bir haber geldi.

2021 yılında görkemli bir düğünle nikâh masasına oturan İdo Tatlıses-Yasemin Şefkatli çiftinin ikiz bebekleri, 22 Ocak'ta dünyaya geldi.

İkizlerden biri İdo Tatlıses'in babası İbrahim Tatlıses'in, diğeri ise Yasemin Şefkatli'nin babası Sinan Şefkatli'nin adını aldı. Bebeklerden birinin ismi İbrahim Ayel, diğerininki ise Sinan Emir oldu.

Tatlıses ailesi bebeklerin sevincini yaşarken üzücü bir haber geldi. İbrahim Tatlıses torunlarının birinin kalbinde sorun olduğunu söyleyerek dua istedi.

Tatlıses "Mink Tatlıseslerimize herkesten dua istiyorum ikizlerden birinin kalbinde sorun var DUA’larınızla inşALLAH minik Tatlıses'in işi kolaylaşır ALLAH’ım bizlere çok görmesin amin. DUA eden herkesten ALLAH razı olsun." dedi.

 

Etiketler İbrahim Tatlıses Yasemin Şefkatli İdo Tatlıses
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