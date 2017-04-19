İnanoğlu-Mutlu çifti boşandı

2013’te Miami’de evlenen İlker-Zeynep Mutlu İnanoğlu’dan kötü haber. Ünlü çift boşandı.

Filiz Akın ile eski eşi Türker İnanoğlu’nun oğlu İlker İnanoğlu, 2013’te Zeynep Mutlu ile Amerika-Miami’de evlenmişti.



Çiftin 2016 yazından bu yana ayrılacaklarına dair söylentiler çıkıyordu.



Filiz Akın oğlunun yuvasını kurtarmak için çok uğraştı.



Ancak 3.5 yıl süren evlilik geçenlerde sona erdi.



Zeynep Mutlu üçüncü, İlker İnanoğlu dördüncü evliliğini bitirmiş oldu.



Zeynep Mutlu daha önce 2 (Tufan Kulaberoğlu, Serhat Soysal), İlker İnanoğlu 3 kere (Biricik Suden, Amerikalı Chloe, Yeşim Salkım) izdivaç yapmıştı.



İlker İnanoğlu, Zeynep Mutlu’nun kızı Nazlı ile çok iyi anlaşıyordu.