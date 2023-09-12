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İrem Derici ve Sevda Dedeman'dan saç baş kavga

İrem Derici ve Sevda Dedeman'dan saç baş kavga
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şarkıcı İrem Derici ve iş adamı Murat Dedeman'ın eşi Sevda Dedeman'ın İstanbul'daki lks bir klinikte birbirine girdiği iddiası magazingündemine bomba gibi düştü.

Şarkıcı İrem Derici ile merhum Murat Dedeman'ın eşi Sevda Dedeman'ın, geçen hafta Nişantaşı'daki bir klinikte birbirlerine girdi. İkilinin kavgasının nedeni belli değilken sözlü dalaşma birden bire fiziksel kavgaya döndü.

Sabah Gazetesi'nden Bülent Cankurt'un haberinde yer alan iddialara göre araya girip Derici ile Dedeman'ı ayırmaya çalışan kliniğin sekreterinin başına saksı isabet edince hastaneye kaldırılarak bir gün müşahede altında tutuldu.

Teşvikiye Karakolu'na gidip birbirlerinden şikayetçi olan ikili, işlemler sürerken barıştıkları belirtildi.

 

 

(Kaynak)

Etiketler Sevda Dedeman irem derici kavga saç saça baş başa avga
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