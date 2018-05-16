İşte Deniz Seki’nin yeni aşkı

Nişanlısı Faruk Salman’dan ayrıldıktan sonra bir süre gözlerden uzak duran Deniz Seki’nin adı geride bıraktığımız günlerde iş adamı Murat Karabova ile anılmıştı. Bir süre Murat Karabova ile görüşen Deniz Seki, tanışma aşamasında iş adamı ile yollarını ayırdı.

SEKİ ALAÇATI’DA EL ELE

Bir derginin ‘yaza merhaba’ partisinde sahne alan Deniz Seki, aradığı aşkı Çeşme’de buldu. İşletmeci Tayfun Topal ile el ele görüntülenen şarkıcı yeni aşkıyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı. Çift İzmir’den sonra İstanbul’da da görüntülendi. Bir hayli samimi olan ikilinin ilk görüntüleri kameraya yansıdı.