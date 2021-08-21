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İşte Zerrin Özer'in son hali

İşte Zerrin Özer'in son hali

Zerrin Özer, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla hayranlarını şaşırtmıştı.

Ulusal Model Yarışması'nın büyük finalinde jüri olan Zerrin Özer, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Özer, "Şahaneyim, sizleri çok özledim. Çok iyiyim sağlığıma çok dikkat ediyorum. Çok güzel bir ortam. 1.5 senedir evdeyim. Evden dışarı çıkmadım, tatil falanda yapmadım. Sadece çalıştım hayvanlarımla ilgilendim. Ablalarım bende kalıyor aile saadeti, öyle" dedi.

Bu arada geçtiğimiz aylarda paylaştığı bir fotoğrafın ardından 'Zerrin Özer çok değişmiş. Estetik operasyon mu yaptırdı?' sorularını akıllara getiren Özer'in hiç değişmemiş olması dikkatlerden kaçmadı.

 

 

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