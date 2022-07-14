Khloe Kardashian ikinci kez anne oluyor

Basketbolcu Tristan Thompson ile birlikteliğinden True adında bir kızı olan Khloe Kardashian, ikinci kez anne olmaya hazırlanıyor.

Kardashian/Jenner ailesinin üyelerinden Khloe Kardashian, geçtiğimiz aylarda başka bir kadından çocuğu olduğu ortaya çıkan basketbolcu Tristan Thompson ile aralarındaki buzları eritti.

İhanet iddialarının ardından yeniden bir araya gelen ve True adında bir kızları bulunan çiftin, ikinci çocuklarını beklediği ileri sürüldü.

TAŞIYICI ANNE KARARI

Çıkan haberlerin ardından 38 yaşındaki Kardashian'ın temsilcisi, DailyMail'e yaptığı açıklamada, bebeğin kasım ayında dünyaya geleceğini ve taşıyıcı anne yöntemiyle doğacağını belirterek çıkan haberleri doğruladı.

Kardashian, uzun süredir ikinci kez anne olmak istiyordu. Ancak Kardashian eğer hamile kalırsa, ya kendisinin ya da bebeğinin hayatı tehlikeye girecekti.

YUMURTALIKLARINI DONDURMUŞTU

Khloe Kardashian, daha önce Thompson ile ayrı kaldığı süreçte annesi Kris Jenner ile geleceği hakkında konuşmuştu. Henüz biriyle tekrar ilişki yaşamaya hazır olmadığını söyleyen Kardashian, yumurtalıklarını dondurma karar aldığını belirtmişti.

İLİŞKİYİ İHANET BİTİRMİŞTİ

Öte yandan Tristan Thompson, Khloe Kardashian ile aşk yaşarken onu spor hocası Maralee Nichols ile bir kaçamakla aldattığı ortaya çıkınca işler değişmişti. Thompson'ın bu birliktelikten bir de bebek sahibi olduğu bilimsel olarak kanıtlanmıştı.