Kızıl Goncalar için Bakanlık da harekete geçti

AK Parti iktidarına yakınlığıyla bilinen yayın organları ve ve İsmailağa cemaatinin hedef gösterdiği, RTÜK'ün tarafından da inceleme başlatılan Kızıl Goncalar dizisi için Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan da bir engel geldi.

FOX’ta yayınlandığı ilk günden bu yana hedefte olan Kızıl Goncalar dizisine yönelik engellemelere bu sabah bir yenisi daha eklendi. Geçen hafta ilk bölümü ekrana gelen FOX’un Gold Film imzalı dizisinin önce Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı milyonlarca lira harcanarak yeniden dekore edilen 2 mekanındaki çekim izinleri bütün ödemeleri yapıldığı halde iptal edilmişti. Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre; bu sabah bir engel de Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı olan Okmeydanı Darülaceze’den geldi. YENİ MEKAN ARAYIŞI Dizinin doktor Levent’i Özcan Deniz’in hastane sahnelerinin çekildiği mekandaki çekim izinleri bizzat gelen talimatla iptal edildi. Set ikinci kez durdu. Çekimler için yeni mekan arayışı başladı. Özcan Deniz ile Özgü Namal’ın başrol oynadığı dizinin yeni bölümü bu akşam saat 20.00’de FOX’ta yayınlanacak.