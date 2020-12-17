Koronavirüs salgını nedeniyle işsiz kalan müzisyen intihar etti

Çin’in Hubei eyaletinin Wuhan kentinde başlayan ve tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının ekonomik etkileri yurttaşın belini bükmeye devam ederken müzik dünyasından kötü bir haber geldi.

KRT WEB’den Barış Can’ın haberine göre, müzisyenlik yaparak geçimini sağlayan, bağlama sanatçısı müzisyen Duran Ay yaşamına son verdi. Ay’ın koronavirüs salgını nedeniyle yaklaşık 10 aydır işsiz kaldığı, son dönemde ekonomik sıkıntılar içerisinde olduğu öğrenildi.

“BU UTANCI DUYACAK BİR SORUMLU ARIYORUZ”

Müzik dünyasından gelen kötü haberlerin artması sosyal medyada tepki topladı. Ay’ın acı ölümünün ardından sanatçılar, müzisyenlere destek olmayan iktidara tepkilerini böyle gösterdi: