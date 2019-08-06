Lindsay Lohan ile Prens Selman aşk mı yaşıyor ?

Zaman zaman yaptığı paylaşımlarla gündeme gelen Lindsay Lohan yeni bir iddiayla basında kendine yer buldu. İddiaya göre Amerikalı oyuncu Lindsay Lohan Suudi Arabistan'ın Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile aşk yaşıyor.

ABD basınının iddiasına göre, Prens Selman Lohan ile ilk kez Formula 1 yarışında karşılaştı. Selman, Lohan'a hediye paketi içerisinde kredi kartını verdi. Bunun üzerine ikili yakınlaşarak görüşmeye başladı. İkilinin arkadaşlıkları daha sonra aşka dönüştü.

PRENS SELMAN AÇIKLAMA YAPMADI

Linsday Lohan'ın menajeri ise aşk dedikodularını yalanladı. Lohan'ın menajeri Prens Selman ile Lohan'ın sadece arkadaş olduğunu söyledi. Prens Selman ise konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.