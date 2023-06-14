Mabel Matiz ödülünü ''LGBTİ+''lara armağan etti

Elle Style Awards Ödül Töreni'nde konuşan Mabel Matiz, ödülünü Türkiyeli LGBTİ+'lara armağan etti.

Elle Style Awards ödülleri sahiplerini buldu. Ödül alan isimlerden birisi de sanatçı Mabel Matiz oldu.

Matiz, ödül konuşmasında şunları dedi:

“Ödülümü uzun yıllardır her türlü baskı ve sınırlandırmaya rağmen kendilerini cesurca, inatla ortaya koyan, varlıklarını korkusuzca haykırmaya devam eden ve bu cesaretleriyle bana her zaman çok büyük ilham olan Türkiyeli LGBTİ+’lara ithaf ediyorum.”