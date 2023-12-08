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Mal varlığına el konulmuştu! Fenomen Eylül Öztürk ağlaya ağlaya isyan etti

Mal varlığına el konulmuştu! Fenomen Eylül Öztürk ağlaya ağlaya isyan etti
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Fenomenlere yönelik soruşturmada mal varlığına el konulan Eylül Öztürk, son günlerde yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarına boğuldu.

Engin ve Dilan Polat'ın tutuklanmasının ardından hakkında soruşturma başlatılan fenomenler arasında yer alarak mal varlığına el konulan Eylül Öztürk, son dönemde yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı. Öztürk bu süreç bittiğinde hayatının belgeselini çekeceğini dile getirirken fenomenin bu sözleri kullanıcıların tepkisini çekti.

GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Merkezlerinde çalışan işçileri çıkardıklarından bahseden Eylül Öztürk, Türkiye'deki evini de kapattığını dile getirdi. Fenomen isim bir süre sonra gözyaşlarını tutamadı. Öztürk'ün gözyaşlarına boğulduğu anlar sosyal medyada gündem oldu. Hayatının belgeselini de çekeceğini söyleyen Öztürk, dalga konusu oldu.

AMERİKA'DA 10 EVİN NASIL ALDIĞINI ANLATMIŞTI

Amerika'da 10 evi bulunan Eylül Öztürk, takipçilerinden gelen "O evleri nasıl aldın?" sorusu üzerine şunları söylemişti: "Evlerin her biri 125 bin dolar. 125 bin dolara Türkiye'de bir araba alırsın anca. Hepsini satsam bir tane büyük ev anca alabiliyorum. Millet 10 tane malikanem var zannediyor. Yıllarca yemedim, içmedim biriktirdim ben tutumlu bir kadınım. Keşke hepsini biriktirip 1 tane büyük ev alsaydım. O zaman bu kadar konuşulmazdı. 10 tane deyince millet bir şey var zannediyor. Amerika'da 100 bin dolara ev alabiliyorsun. İstanbul'da mümkün değil. Anlamıyorlar bunu maalesef."

Eylül Öztürk ABD'deki evlerini nasıl aldığını böyle açıkladıEylül Öztürk ABD'deki evlerini nasıl aldığını böyle açıkladıMagazin

NE OLMUŞTU?

Bazı sosyal medya fenomenleri hakkında kara para akladıkları suçlamasıyla yürütülen soruşturmada 14 kişinin mal varlıklarına el konulmuştu. Şirketlerine kayyum atanan fenomenler arasında Eylül Öztürk de bulunuyordu. 

Etiketler eylül öztürk fenomen mal varlığı
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