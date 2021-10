Marvel filmleri hayranlarına kötü haber

Disney, birçok Marvel filminin vizyon tarihlerini erteleme kararı aldı.

Vizyon tarihi ertelenen yapımlar arasında "Thor: Love and Thunder", "Doctor Strange In The Multiverse of Madness", "Black Panther: Wakanda Forever", "The Marvels", "Ant-Man and The Wasp: Quantumania" bulunuyor.

Beyazperde'nin haberine göre, Disney'in vizyon takviminde filmlerin yeni tarihleri şöyle:

Thor: Love and Thunder - 8 Temmuz 2022

Doctor Strange In The Multiverse of Madness - 6 Mayıs 2022

Black Panther: Wakanda Forever - 11 Kasım 2022

The Marvels - 17 Şubat 2023

Ant-Man and The Wasp: Quantumania - 28 Temmuz 2023

İsimsiz Marvel filmi - 3 Kasım 2023

Indiana Jones 5 - 30 Haziran 2023

"Eternals" ve "Spider-Man: No Way Home" filmlerinin vizyon tarihleri değiştirilmedi. "Eternals", 5 Kasım'da, "Spider-Man: No Way Home" ise 17 Aralık'ta sinemalarda izleyicilerle buluşacak.

