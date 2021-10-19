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  3. Marvel filmleri hayranlarına kötü haber

Marvel filmleri hayranlarına kötü haber

Marvel filmleri hayranlarına kötü haber

Disney, birçok Marvel filminin vizyon tarihlerini erteleme kararı aldı.

Vizyon tarihi ertelenen yapımlar arasında "Thor: Love and Thunder", "Doctor Strange In The Multiverse of Madness", "Black Panther: Wakanda Forever", "The Marvels", "Ant-Man and The Wasp: Quantumania" bulunuyor.

Beyazperde'nin haberine göre, Disney'in vizyon takviminde filmlerin yeni tarihleri şöyle:

Thor: Love and Thunder - 8 Temmuz 2022
Doctor Strange In The Multiverse of Madness - 6 Mayıs 2022
Black Panther: Wakanda Forever - 11 Kasım 2022
The Marvels - 17 Şubat 2023
Ant-Man and The Wasp: Quantumania - 28 Temmuz 2023
İsimsiz Marvel filmi - 3 Kasım 2023
Indiana Jones 5 - 30 Haziran 2023
"Eternals" ve "Spider-Man: No Way Home" filmlerinin vizyon tarihleri değiştirilmedi. "Eternals", 5 Kasım'da, "Spider-Man: No Way Home" ise 17 Aralık'ta sinemalarda izleyicilerle buluşacak. 

 

(Kaynak)

Etiketler marvell vizyon vizyon tarihleri filmler
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