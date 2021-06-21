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MasterChef Tanya'nın son görüntüsü şaşırttı

MasterChef Tanya'nın son görüntüsü şaşırttı

MasterChef Türkiye yarışmacılarından Tanya Kilitkayalı son fotoğrafıyla gündem oldu. 10 kilo aldığını belirten Tanya'nın değişimi dikkat çekti.

Tv8'in yarışma programı MasterChef Türkiye yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran ve Kıbrıslı şivesiyle hafızalara kazınan Tanya Kilitkayalı, yarışma sonrası sevenleriyle sosyal medya üzerinden etkileşim kurmayı ihmal etmedi.

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Tanya Kilitkayalı'nın Instagram sayfasında yayınladığı fotoğraflar büyük ilgi görüyor. Fenomen yarışmacının değişimi son günlerde gündemde.



MasterChef 2020'nin sevilen yarışmacısı Tanya Kilitkayalı son haliyle şaşırttı. 10 kilo alan Tanya paylaşımına "Tanya sen biraz kilo mu aldın ya? / Evet biraz değil 10 kg aldım" notunu düştü.

Tanya Kilitkayalı'nın paylaşımına binlerce yorum yağdı. Bazı takipçileri bu halini de çok beğenirken bazı takipçileri ise eski görüntüsüne dönmesini önerdi.

Etiketler masterchef tanya kilitkayalı
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