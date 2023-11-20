MasterChef'e veda eden yarışmacı belli oldu

Ekranların sevilen yarışma programı MasterChef'te dün akşam oynanan oyunlar sonucunda yarışmaya veda eden isim belli oldu.

MasterChef All Star'da dün akşamki eleme gecesinde gecenin en iyi tabağını yaptığı düşünülen yarışmacı süre bittikten sonra tabağına müdahale edince eleme listesine girip yarışmaya da hayallerine de veda eden isim oldu.

Gecenin en yi tabağı olabilecekken değerlendirilmeye alınmayan tabağıyla Ayaz, Batuhan, Esra ve Tolga son dörde kalan isimler oldular.

İkinci etapta Mehmet Şef'in dana yanağı tabağını yapan yarışmacılardan gecenin en başarılısı Tolga oldu. Tolga'nın ardından Esra da MasterChef All Star'ın son 12'sine kalmayı başardı.

Son ikiye kalan Batuhan ve Ayaz'dan gecenin en başarısız tabağını yapan isim ise Ayaz oldu.

İlk turda da kritik hata yapan Ayaz, şeflerin ortak kararıyla MasterChef All Star'ın elenen son ismi oldu.