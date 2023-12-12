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Masterchef'te Tahsin'in videosuna Cemre'den yanıt

Masterchef'te Tahsin'in videosuna Cemre'den yanıt
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Final için sadece 2 haftası kalan MasterChef All Star'da şampiyonluğun en büyük adaylarından olan Cemre elendikten sonra Tahsin'in yaptığı videolu paylaşıma Cemre'den yanıt geldi.

Ekranların sevilen yarışma programı Masterchef All Star’da yarışmaya veda eden Cemre'nin elenmesinin ardından Tahsin'in yaptığı videolu paylaşım büyük tepki çekti.

Cemre elenmesinin ardından sırtında bir sağlık sorunu olduğunu ve ayakta durmakta dahi zorlandığını dile getirmişti.

Tahsin sosyal medya üzerinden Sergen ve Dilara ile birlikte dans ederken bir video paylaştı. Tahsin ayrıca kendisine tepki gösteren bir takipçisine de "Ne tesadüftür ki her elenen hasta" yanıtını verdi.

Tahsin'in imalı paylaşımı ve yoruma verdiği yanıtın ardından Cemre'den de dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Söz konusu paylaşım bir takipçisi tarafından Cemre’ye gönderilmesi sonrasında paylaşım yaparak sırtının durumunu gösterdi. Cemre paylaşımına ” İnanmak istemeyenlere gelsin’ notunu düştü.

Etiketler tahsin sergen cemre şarkı dans gönderme mesaj
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