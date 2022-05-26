Mehmet Ali Erbil'den tepki çeken sözleri sonrası ilginç karar

Quality dergisinin düzenlediği törende, sunucu Melike Öcalan'a, yönelttiği "Elimi değdirdiğim herkes meşhur oluyordu. Bir sana değdiremedim elimi." sözleriyle tepki çeken Mehmet Ali Erbil çözümü ağzını bantlamakta buldu.

Moon Life Dergisi’nin dün düzenlediği "Aris Moon Life Yılın En İyileri Ödülleri", 10'uncu kez sahiplerini buldu. Törene birçok ünlü isim katıldı.

İş, sanat, cemiyet ve magazin dünyasının ünlü isimlerini bir araya getiren Quality Ödül Töreni'nde sunucu Melike Öcalan'a bulunduğu sözlü taciz magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

Mehmet Ali Erbil'in "Güzelleşmişsin kız. Elimi değdirdiklerim meşhur oluyor ama sana değdiremedim elimi" sözleriyle taciz ettiği Melike Öcalan, "Öyle bir şey hiçbir zaman olmadı. Elinizi değdiremediğiniz bunu böyle söyleyin. Ben şu an şoktayım. 20 yıldır hiç böyle bir şey olmadı" demişti.

Moon Life Dergisi'nin ödül töreninde kadın arkadaşıyla gazetecilerin karşısına çıkan şovmen, konuşmama kararı aldı. Ağzını bantlayan Mehmet Ali Erbil, basın mensuplarının sorularını cevapsız bıraktı.

Ünlü şovmenin yerine konuşan arkadaşı "Artık konuşmuyor. Her konuştuğu olay oluyor, o yüzden konuşma yasağı uyguladı." ifadelerini kullandı.