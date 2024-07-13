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Mehmet Ali Erbil'in mesajlarını ifşa etmişti: Ece Ronay'a hapis cezası

Mehmet Ali Erbil'in mesajlarını ifşa etmişti: Ece Ronay'a hapis cezası
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Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in klibinde oynadıktan sonra ünlü isimle mahkemelik olan ve Erbil'in kendisine gönderdiği mesajları ifşa eden Ece Ronay'a 1 yıl hapis cezası verildi.

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'i tacizle suçlayarak kendisine attığı mesajları ifşa eden Ece Ronay Bilir hakkında hakkında savcı 2 suçtan toplamda 7 yıl 3 ay hapis istemişti.

Ünlü şovmen kendisine ait mesajları yayınladığı için Ece Ronay hakkında İstanbul 21. Asliye Ceza Mahkemesi’ne avukatı Şeyda Yıldırım aracılığıyla haberleşmenin gizliliğini ihlal suçundan dava açmıştı.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; görülen son davada Ece Ronay 1 yıl hapis cezası aldı. Ceza 6 bin TL adli para cezasına çarptırıldı.

Ancak bu karar, Ece Ronay’ın 11.06.2019 tarihinde de Çeşme 1. Asliye Ceza Mahkemesi’nde hakkında başka bir davada işlediği suçtan dolayı 5 yıllık hükmün geri bırakılması cezası olması nedeniyle başına dert oldu. Erteleme kararı kaldırıldı, eski davasında tekrar yargılanacak.

 

Etiketler Ece Ronay mali mehmet ali erbil ifşa mesaj taciz
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