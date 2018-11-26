Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu nasıl ? İşte son açıklama

Mehmet Ali Erbil’in Prof. Dr. kardeşi Yeşim Erbil ‘Söylemezsem Olmaz’ canlı yayınına telefonla bağlanarak flaş bir açıklamada bulundu.

Mehmet Ali Erbil’in durumunun kritik olduğunu belirten Yeşim Erbil, “süre uzuyor, uzayacak da. İyileşme yavaş yavaş olacak solunum cihazına bağlı, ondan ayrılma tedavisi yapılıyor. İyileşme süreci uzayabilir, dua edelim. Yoğun bakımda yatan hastalara bir sürü tedavi yapılır. Hem hekim hem de kardeşi olarak yapılabilecek açıklamayı yapıyorum. Bunların detayı paylaşılacak şeyler değil.

Yoğun bakımdaki hastaların tedavi sürecidir, bunun gündeme getirilmesi doğru değil. Kızları, herkes sabırla bekliyor ve dua ediyor. İlk haftalarda doğal olarak anlık değişimlerle seviniyor üzülüyorduk. Kronik bir sürece girdiğimiz için inşallah iyileşme yavaş yavaş olacak” dedi.