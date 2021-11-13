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  3. Mehmet Dinçerler'den Hadise'ye olay çocuk yorumu

Mehmet Dinçerler'den Hadise'ye olay çocuk yorumu

Mehmet Dinçerler'den Hadise'ye olay çocuk yorumu

Yeğeni Melik Hamza ile mutluluk pozu veren Hadise'ye sevgilisi Mehmet Dinçerler'den yorum gecikmedi.

Yeğeniyle poz veren Hadise, "Bugün senin bu aileye getirdiğin neşeyi kutluyoruz! Küçücük bir çocuğun insanın kalbinde yarattığı harikalar anlatılmaz. Melik Hamza... sen bu aileye bir armağansın ve seni çok seviyoruz. Üç halan her zaman yanında olacak ama unutma en havalısı benim! Doğum günün kutlu olsun..." ifadelerine yer verdi.

"KUCAĞINA YAKIŞMIŞ"
Hadise ile aşk yaşayan iş insanı Mehmet Dinçerler, sevgilisinin bu karesinin altına, "Nasıl da yakışır kucağına! Maşallah size" yorumunu yaptı. Hadise, 'sevdiğim' yazarak Dinçerler'e cevap verdi.

EVLİLİK VE ÇOCUK SİNYALİ
Mehmet Dinçerler'in bu yorumu sonrası sosyal medyada, "Dinçerler, Hadise'ye evlilik teklifinde bulunmuş resmen" ve "Evlenir evlenmez kesin çocuk yapar bunlar" şeklinde yorumlar yapıldı.

 

 

Etiketler mehmet dinçerler hadise yorum
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