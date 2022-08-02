Michael Jackson'ın vokalistinden Dom Dom Kurşunu sürprizi

Kahramanmaraş'ta düzenlenen Elbistan Festivali'nde sanatçı Yavuz Bingöl ve Michael Jackson'ın vokalisti ABD'li şarkıcı Della Miles, "Dom Dom Kurşunu" şarkısıyla geceye damgasını vurdu.

Kahramanmaraş'ta Aşık Mahzuni Şerif'in anısına düzenlenen Elbistan Festivali'ne Michael Jackson'ın vokalisti ABD'li şarkıcı Della Miles damga vurdu.

OdaTV'nin haberine göre, Elbistan Belediyesi'nin ilçe ekonomisinin canlandırılması ve tanıtımına katkı sunulması amacıyla ikinci kez düzenlediği festivalin yedinci ve son günü kapsamında katılımın ücretsiz olduğu konser yoğun ilgi gördü.

Sahneye ilk çıkan ABD'li şarkıcı Della Miles, sevilen parçalarını seslendirdi, hayranları eşlik etti. Programın ardından Miles ile basın toplantısı düzenleyen Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, festivale destek veren tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.

Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz ile Della Miles ise düet yaptı. İkili, "Dom Dom Kurşunu" şarkısını söyledi. O anlar sosyal medyada gündem oldu.