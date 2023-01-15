Miss Universe güzeli belli oldu

Bu yıl 71’incisi düzenlenen Miss Universe yani Kainat Güzellik Yarışması sonuçlandı. Yarışmada ABD adına katılan 28 yaşındaki R'Bonney Gabriel birinci oldu.

Bu yıl 71’incisi düzenlenen Miss Universe yani Kainat Güzellik Yarışması sonuçlandı. Kainat Güzeli seçilen ve annesi ABD'li olan R-Bonney Gabriel, babasının Filipinli olması nedeniyle ile yarışmada birinci seçilen ilk Asya kökenli kişi oldu. Venezuelalı Amanda Dudamel gecede ikinci, Dominik Cumhuriyeti’nden Andreina Martinez de üçüncü oldu. Yarışma bu yıl ilk kez ücretli halk oylamasıyla gerçekleştirildi.

Rusya adına yarışan Anna Linnikova dereceye giremedi. Yarışmada Türkiye'yi temsil eden Aleyna Şirin ilk 16'ya kalamadı. Yarışmaya Ukrayna adına katılan Viktoria Apanasenko ise Miss Universe’de ‘Karnaval Ruhu’ ödülüne layık görüldü.

Gabriel'in tacını, Hindistan'ı temsil ederek geçen yıl Kainat Güzeli seçilen Harnaaz Sandhu takdim etti.

28 yaşındaki Gabriel, geçen yıl Miss USA'i kazanarak ülkenin ilk Filipin kökenli güzellik kraliçesi olmuştu.

Yarışmada Venezuelalı güzel Amanda Dudamel ikinci olurken, Dominik Cumhuriyeti'ni temsil eden Andreína Martínez Founier üçüncü seçildi.

Gecede finale ilerlerken, 84 ülkenin güzellerinden önce ilk 16 belirlendi. Türkiye'yi temsil eden Aleyna Şirin, 16 finalist arasına giremedi.

Türkiye'yi temsil eden Aleyna Şirin

Yarışmada bu yıl evli ve çocuklu kadınların da katılmasına izin verilerek büyük bir değişiklik yapılmıştı. İlk 5'e giren güzellere Kainat Güzellik Yarışması'nda bunun dışında ne gibi değişiklikler yapılmasını istedikleri soruldu.

ABD'yi temsil eden Gabriel şu cevabı verdi:

Yaş sınırının kalkmasını isterim çünkü ben 28 yaşındayım. Yarışmak için büyük bir yaş gibi görülüyor ama ben, yaşın kadınları tanımladığına inanmıyorum.

Etkinlik, geçen yıl hayatını kaybeden 2019'un Kainat Güzeli ABD'li Cheslie Kryst anısına onun taç giydiği New Orleans Ernest N. Morial Kongre Merkezi'nde yapıldı.

Kryst, 30 Ocak 2022'de yaşadığı binanın 29. katından atlayarak intihar etmişti.